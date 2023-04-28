Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
У Білопільській громаді росіяни вдарили з міномета — 18 прильоти та АГС — 29 пострілів. Також з квадрокоптера запущеного з території РФ, ворог здійснив скидання 2-х ВОГ.
У Есманській громаді зафіксували 3 вибухи з міномета.
У Зноб-Новгородській громаді було 4 “прильоти” з міномета.
Водночас у Середино-Будзькій громаді з території РФ окупанти били з артилерії — 2 вибухи.
Як зазначили в ОВА, в усіх випадках минулося без руйнувань та постраждалих.
- Лунали вибухи і на Дніпропетровщині: там внаслідок російських обстрілів загинули 31-річна жінка та дворічна дитина.
- Уламки збитої російської ракети також пошкодили багатоповерхівку в місті Українка на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина 2009 року народження.
- Вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі.