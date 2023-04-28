Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську. Там було зафіксовано 58 вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

У Білопільській громаді росіяни вдарили з міномета — 18 прильоти та АГС — 29 пострілів. Також з квадрокоптера запущеного з території РФ, ворог здійснив скидання 2-х ВОГ.

У Есманській громаді зафіксували 3 вибухи з міномета.

У Зноб-Новгородській громаді було 4 “прильоти” з міномета.

Водночас у Середино-Будзькій громаді з території РФ окупанти били з артилерії — 2 вибухи.

Як зазначили в ОВА, в усіх випадках минулося без руйнувань та постраждалих.