Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.
Зазначається, що обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади.
У Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок артобстрілу в селі Юнаківка зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено 8 приватних будинків.
У Есманській громаді з території РФ було здійснено обстріл з міномета та артилерії. Внаслідок ворожого артобстрілу в селі Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки.
У Середино-Будзькій громаді здійснено артилерійський обстріл по місту Середина-Буда. Там пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку.
Водночас у Миропільській громаді з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ “Град”, а у Білопільській громаді ворог скинув 14 мін. Також були обстріли з АГС.
У Великописарівській громаді росіяни скинули 12 мін на територію громади.
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