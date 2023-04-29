Протягом 29 квітня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Там було зафіксовано понад 170 вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.

Зазначається, що обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади.

У Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та РСЗВ. Внаслідок артобстрілу в селі Юнаківка зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено 8 приватних будинків.

У Есманській громаді з території РФ було здійснено обстріл з міномета та артилерії. Внаслідок ворожого артобстрілу в селі Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки.

У Середино-Будзькій громаді здійснено артилерійський обстріл по місту Середина-Буда. Там пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку.

Водночас у Миропільській громаді з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ “Град”, а у Білопільській громаді ворог скинув 14 мін. Також були обстріли з АГС.

У Великописарівській громаді росіяни скинули 12 мін на територію громади.