Протягом 7 січня військові РФ завдали низки ударів по територіях Великописарівської та Шалигинської громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, у Великописарівській громаді ворог “скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя”. Живицький наголосив, що чоловік дивом не постраждав.

Водночас у Шалигинській громаді росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в бік України. Загалом було зафіксовано 17 черг.

Згодом голова ОВА уточнив, що після 20 години ворог відкривав вогонь з кулемета. Військові зафіксували 16 черг в напрямку Шалигинської громади.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.