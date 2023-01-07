Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, у Великописарівській громаді ворог “скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя”. Живицький наголосив, що чоловік дивом не постраждав.
Водночас у Шалигинській громаді росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в бік України. Загалом було зафіксовано 17 черг.
Згодом голова ОВА уточнив, що після 20 години ворог відкривав вогонь з кулемета. Військові зафіксували 16 черг в напрямку Шалигинської громади.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
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