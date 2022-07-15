Зранку 13 липня 2022 року, в Сумській області між селами Басівка та Юнаківка на міні підірвалося авто з двома цивільними. Один чоловік загинув на місці, інший — з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

Наразі з’ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою “міни”.

Голова ОВА заявив, що більшість території області обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Проте якщо громадяни побачать позначку “міни” або “територія замінована” — не варто “випробовувати долю і перевіряти цей факт”.

За його словами, також не варто знімати й забирати такі таблички з будь-яких причин: “Уважність та обережність — ваше життя та здоров’я”, — написав Живицький.