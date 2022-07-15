Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.
Наразі з’ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою “міни”.
Голова ОВА заявив, що більшість території області обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Проте якщо громадяни побачать позначку “міни” або “територія замінована” — не варто “випробовувати долю і перевіряти цей факт”.
За його словами, також не варто знімати й забирати такі таблички з будь-яких причин: “Уважність та обережність — ваше життя та здоров’я”, — написав Живицький.
- Нагадаємо, що в Україні потрібно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів території, з врахуванням тимчасово окупованих регіонів.
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- У Київській області ДСНС продемонструвала журналістам виконання робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах задля запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.
- Російські окупаційні війська можуть відправити полонених українців на мінні поля Маріуполя. Окупанти мають намір у такий спосіб “розмінувати” місто.
- У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі декілька саперів із РФ підірвались на міні, при розмінуванні заводу “Азовсталь”.