АТ "Сумигаз" та АТ "Сумиобленерго" отримали 3 тонни обладнання для відновлення електро- та газопостачання від міжнародних партнерів.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України

Гуманітарний вантаж для Сумщини містить у собі генератори, силові трансформатори та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Сумська область від початку широкомасштабної війни зазнає атак на енергетичну інфраструктуру.

“Енергетики працюють в режимі 24/7, однак щойно відремонтовані об’єкти знову і знову обстрілює ворог. Саме тому маємо спрямовувати додаткові ресурси для прискорення відновлення”, – зазначив Герман Галущенко. Відтак подякував Бельгії, Франції, Литві, Ірландії, Азербайджану та Угорщині за надане устаткування, яке допоможе стабілізувати ситуацію з енергопостачанням прикордонного регіону.

Крім цього, нещодавно акціонерне товариство “Херсонобленерго” отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання в області.

Серед переданого обладнання – електростанції резервного живлення, силові трансформатори, ручний інструмент, високовольтний кабель, ізолятори, запобіжники тощо. Гуманітарну допомогу Херсонській області надали Італія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія, Великобританія, Канада та Німеччина.