Про це повідомляє пресслужба Сумської обласна військової адміністрації у Facebook.
“Протягом дня ворог здійснив 3 обстріли територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів”, — йдеться в повідомленні.
По Великописарівській громаді також був мінометний обстріл. Там зафіксували 7 влучань.
Крім того, ворог обстріляв з мінометів одне із сіл Новослобідської громади. За даними місцевої влади, туди росіяни влучили 9 разів.
Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки. Минулося без постраждалих.
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