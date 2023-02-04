Про це повідомляє пресслужба Сумської обласна військової адміністрації у Facebook.

“Протягом дня ворог здійснив 3 обстріли територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів”, — йдеться в повідомленні.

По Великописарівській громаді також був мінометний обстріл. Там зафіксували 7 влучань.

Крім того, ворог обстріляв з мінометів одне із сіл Новослобідської громади. За даними місцевої влади, туди росіяни влучили 9 разів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки. Минулося без постраждалих.