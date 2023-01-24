Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, було 10 прильотів. Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

“По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів із артилерії”, – зазначає Живицький.

Також росіяни вели мінометний обстріл Шилигинської громади: 20 прильотів. По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів: 11 прильотів. Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні.

Щодо Путивльської громади: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів.

За словами голови Сумської ОДА, у всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.