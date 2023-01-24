Ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:30 24 січня: росіяни завдали 187 ударів по восьми прикордонним громадам.

Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, було 10 прильотів. Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

“По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів із артилерії”, – зазначає Живицький.

Також росіяни вели мінометний обстріл Шилигинської громади: 20 прильотів. По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів: 11 прильотів. Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні.

Щодо Путивльської громади: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів.

За словами голови Сумської ОДА, у всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.