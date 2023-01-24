Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Повідомляється, що по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, було 10 прильотів. Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.
“По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів із артилерії”, – зазначає Живицький.
Також росіяни вели мінометний обстріл Шилигинської громади: 20 прильотів. По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів: 11 прильотів. Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні.
Щодо Путивльської громади: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів.
За словами голови Сумської ОДА, у всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.
- Минулої доби, 22 січня, ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківщини.
- Вдень 20 січня російські військові завдали удару по території Херсонської області, де внаслідок обстрілів є двоє постраждалих.
- “Тричі потрапляли під обстріл. Ми де знаходилися – там і лягли. Як нам розповідають військові, росіяни працюють чітко по нас, бо вони нас бачать“, – коментує начальник ремонтної бригади “Укренерго” Ігор.
- Сьогодні, 17 січня, російські армійці знову обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.