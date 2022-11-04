4 листопада у Сумській області під ворожими обстрілами були чотири прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська. На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Зазначається, що Миропільську громаду з території Росії обстріляли з мінометів. Там пролунало 9 вибухів. Втім, обійшлося без руйнувань.

Також по Хотінській громаді ворог вів спочатку мінометний обстріл. На місці зафіксовано 9 “прильотів”.

Згодом ще по двох прикордонним селам росіяни ударили із САУ: “Загалом було 15 вибухів. Дивом обійшлося без руйнувань”, — додав Живицький.

У Білопільській громаді майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння. Внаслідок чого в районі було 28 “прильотів”: “Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. На щастя, без загиблих”, — сказав голова ОВА.

Водночас по іншому селу громади росіяни били із мінометів. За даними голови ОВА, було 4 “прильоти”.

“Зноб-Новгородська громада: тут під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл (5 “черг” з АГС). По іншому — застосував стрілецьку зброю”, — йдеться в повідомленні.