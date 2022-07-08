Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
За його словами, всього було випущено понад 100 пострілів з різних видів озброєння. Росіяни застосовували ракети, міномети, САУ тощо.
Внаслідок обстрілів постраждали Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська громади.
Також під час одного з обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них — влучили у шию чоловіку, який був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.
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- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що дії російських армійців поблизу лінії фронту свідчать про те, що вони можуть готуватись до двох наступів одночасно – на міста Слов’янськ та Краматорськ, що на Донеччині.