Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

За його словами, всього було випущено понад 100 пострілів з різних видів озброєння. Росіяни застосовували ракети, міномети, САУ тощо.

Внаслідок обстрілів постраждали Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська громади.

Також під час одного з обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них — влучили у шию чоловіку, який був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує.