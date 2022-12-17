Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Зазначається, що Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом, як пише голова ОВА, було 13 “прильотів” з АГС та ще 8 автоматних черг.
Крім того, Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів: “Було 2 прильоти”, — йдеться в повідомленні.
У Зноб-Новгородській громаді 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні. За словами Живицького, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
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