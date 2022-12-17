Протягом дня ворог обстріляв прикордоння Сумської області з різних видів озброєння. Усього там зафіксували 20 "прильотів" по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Зазначається, що Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом, як пише голова ОВА, було 13 “прильотів” з АГС та ще 8 автоматних черг.

Крім того, Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів: “Було 2 прильоти”, — йдеться в повідомленні.

У Зноб-Новгородській громаді 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні. За словами Живицького, обійшлося без постраждалих і руйнувань.