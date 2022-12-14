Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду: “Було 14 прильотів”, — йдеться в повідомленні.
Також він уточнив, що сьогодні, близько 7 години ранку ще 3 ворожі міни розірвалися на околицях Середино-Будської громади.
В обох випадках — без постраждалих та руйнувань, написав Живицький.
Нагадаємо, що прикордонні райони Сумської області щоденно зазнають обстрілів з боку російських військових. До прикладу, 12 грудня росіяни обстріляли ці території з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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