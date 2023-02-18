Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
Зазначається, що Білопільську громаду ворог обстрілював з мінометів. Там було зафіксована 6 “прильотів”. Також внаслідок обстрілу в селі Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для проживання через прямі попадання.
“Росіяни також били з мінометів по інших населених пунктах громади, було 12 “прильотів”. У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний [15 “прильотів”] та кулеметний обстріли”, — йдеться у повідомленні.
Хотінська громада була під обстрілом російської артилерії. За даними місцевої влади, зафіксовано 6 “прильотів”. Крім того, на територію Путивльської громади ворог скинув 11 мін, пишуть в ОВА.
Зауважимо, що в усіх випадках минулося без постраждалих.
- Протягом 18 лютого російські військові завдали удару по території Нікополя та Марганцю. Там зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.
- Вранці 18 лютого російські окупанти випустили 4 ракети по Україні. Дві з них були знищені силами ППО, однак дві інші поцілили по місту Хмельницький.
- Протягом 17 лютого російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок злочинних дій росіян одна людина загинула, ще одна – поранена.
- Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Декілька ракет поцілили по території Львівської області.