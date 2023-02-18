Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

Зазначається, що Білопільську громаду ворог обстрілював з мінометів. Там було зафіксована 6 “прильотів”. Також внаслідок обстрілу в селі Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для проживання через прямі попадання.

“Росіяни також били з мінометів по інших населених пунктах громади, було 12 “прильотів”. У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний [15 “прильотів”] та кулеметний обстріли”, — йдеться у повідомленні.

Хотінська громада була під обстрілом російської артилерії. За даними місцевої влади, зафіксовано 6 “прильотів”. Крім того, на територію Путивльської громади ворог скинув 11 мін, пишуть в ОВА.

Зауважимо, що в усіх випадках минулося без постраждалих.