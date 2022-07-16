Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Близько 9:00 ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. Там було зафіксовано 28 вибухів. Водночас продовжувався обстріл Есманської громади. Там місцеві почули 5 пострілів зі ствольної артилерії.
Живицький розповів, що після 9 ранку військові РФ відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді, де зафіксували 27 “прильотів”. Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільні господарства, будівлі та лінія електропередач.
Згодом був “артприльот” по Шалигинській громаді. Також з 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманської громади зі ствольної артилерії. В ОВА зазначають про понад 15 “прильотів”.
За словами Живицького, майже о 13:00 росіяни вдарили по трьох населених пунктах Білопільської громади: 20 “прильотів” зі ствольної артилерії. А 14:30 ворог атакував Шалигінську громаду: 22 постріли зі ствольної артилерії.
Зокрема о 17:30 росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, а вже о 19:00 у Хотинській та Шалигінській громадах відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Це повторилося й після дев’ятої години. Також о 19:30 був мінометний обстріл на Краснопільщині: понад 10 “прильотів”.
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