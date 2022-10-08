8 жовтня російські військові завдали ударів по території Сумської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалий.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, в області було 55 “прильотів”, із них — 28 некерованих ракет. Він зауважив, що росіян “гатили” з самохідних артилерійських установок, мінометів та 4 авіаудари завдали з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон.

Також під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад. Внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями.

Водночас пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного з аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн “Джондір” і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи.