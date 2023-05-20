Джерело: Сумська ОВА.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. На місцях було зафіксовано 56 вибухів. Ворожиз атак зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська та Юнаківська громади.
Як пишуть в ОВА, по Білопільській громаді росіяни випустили з мінометів 38 мін. Водночас Юнаківську громаду ворог обстріляв з артилерії, випустивши чотири снаряди.
Під вогнем російської артилерії перебувала й Краснопільська громада. Там зафіксовано сім вибухів.
Окрім того, ворог гатив з артилерії по Хотінській громаді — сім вибухів. Тут пошкоджено два приватні житлові будинки.
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