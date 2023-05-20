Протягом 20 травня російські війська продовжували обстрілювати чотири прикордонні громади Сумщини. Загалом в області було 56 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА.

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. На місцях було зафіксовано 56 вибухів. Ворожиз атак зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська та Юнаківська громади.

Як пишуть в ОВА, по Білопільській громаді росіяни випустили з мінометів 38 мін. Водночас Юнаківську громаду ворог обстріляв з артилерії, випустивши чотири снаряди.

Під вогнем російської артилерії перебувала й Краснопільська громада. Там зафіксовано сім вибухів.

Окрім того, ворог гатив з артилерії по Хотінській громаді — сім вибухів. Тут пошкоджено два приватні житлові будинки.