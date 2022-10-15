Протягом 15 жовтня росіяни здійснили в Сумській області вісім обстрілів з артилерії та мінометів. В регіоні зафіксували 104 "приходів" та один авіаудар, а також 6 ракет.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

У Білопільській громаді з 8:15 ранку окупанти почали бити з міномета. Внаслідок чого протягом години було 26 “прильотів”. Згодом — ще 2 міни.

У Шалигінській громаді близько 10 ранку зафіксували 10 мін. Водночас у Великописарівській громаді ближче до опівдня, з ворожого гвинтокрилу МІ-8 росіяни випустили 6 ракет.

Також постраждала Краснопільська громада. Там опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сіл громади.

О 16 годині почалися арт та мінометні обстріли різних територій громади: 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін.

У Есманській громаді після 13 години “прилетіло” 3 міни з території РФ.

Втім, варто зауважити, що всі випадки обстрілів минулися, попередньо, без жертв та руйнувань.