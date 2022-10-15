Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
У Білопільській громаді з 8:15 ранку окупанти почали бити з міномета. Внаслідок чого протягом години було 26 “прильотів”. Згодом — ще 2 міни.
У Шалигінській громаді близько 10 ранку зафіксували 10 мін. Водночас у Великописарівській громаді ближче до опівдня, з ворожого гвинтокрилу МІ-8 росіяни випустили 6 ракет.
Також постраждала Краснопільська громада. Там опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сіл громади.
О 16 годині почалися арт та мінометні обстріли різних територій громади: 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін.
У Есманській громаді після 13 години “прилетіло” 3 міни з території РФ.
Втім, варто зауважити, що всі випадки обстрілів минулися, попередньо, без жертв та руйнувань.
- Вночі та під ранок 15 жовтня російські окупанти завдали масованих ударів по Запоріжжю. Спершу місто обстріляли дронами-камікадзе, а згодом – ракетами.
- Сьогодні вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області.