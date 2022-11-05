5 листопада російські військові завдали удару по Середино-Будській громаді в Сумській області. Близько 14 години дня окупанти відкрили вогонь з мінометів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Там є значні руйнування людських помешкань: знесені стіни та дахи. Також були прямі влучання мін в домівки.

Також за попередньою інформацією, пошкоджено 4 будинки та господарчі споруди.

Водночас зазначається, що через обстріл сталася пожежа. Як сказав Живицький, вогонь знищив дах та близько тонни сіна в одному з домогосподарств. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Згодом голова ОВА додав, що Есманську громаду росіяни обстріляли з мінометів: “Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються”, — додав він.

Краснопільська громада: на околиці одного з прикордонних сіл армійці РФ з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу ВОГ.

Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів (7 «прильотів»). Без наслідків.

“Миропільську громаду протягом дня ворог двічі обстріляв. Спочатку близько 14:00 скинули 10 мін. Далі близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із САУ по цьому ж селу. Через обстріли сталася пожежа — зайнялося господарче приміщення в місцевих мешканців. Ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали”, — сказав Живицький.

У Шалигинській громада зазнала двічі обстрілів протягом дня. Росіяни використовували по прикордонню стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних “черг” та 10 окремих пострілів.