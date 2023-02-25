Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook
Зазначається, що з 36 “прильотів”, 28 здійснили з мінометів, 8 — з артилерії.
У Шалигинській громаді об 11:40 російські військові били з артилерії — 8 “прильотів”, а близько 12 години — з мінометів. Зазначається, що було 10 “прильотів”.
Крім того, у Білопільській громаді по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти. Усього ворог скинув 14 мін на територію громади.
У Свеській громаді з 12:48 був мінометний обстріл. Зафіксовано 4 “прильоти”.
- Вдень 25 лютого російські війська завдали ударів по двох громадах Дніпропетровської області. Ворог пошкодив лінію електропередач, а також вдарив по околицях одного з сіл.
- 25 лютого російські військові завдали удару по Краматорську та Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені, а також руйнування.