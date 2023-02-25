Протягом 25 лютого росіяни обстріляли територію Сумщини. Ворог вдарив по Шалигинській, Білопільській та Свеській громадах. Там зафіксували 36 "прильотів".

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook

Зазначається, що з 36 “прильотів”, 28 здійснили з мінометів, 8 — з артилерії.

У Шалигинській громаді об 11:40 російські військові били з артилерії — 8 “прильотів”, а близько 12 години — з мінометів. Зазначається, що було 10 “прильотів”.

Крім того, у Білопільській громаді по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти. Усього ворог скинув 14 мін на територію громади.

У Свеській громаді з 12:48 був мінометний обстріл. Зафіксовано 4 “прильоти”.