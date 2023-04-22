Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Telegram.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад — Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської.
“Зафіксовано 64 прильоти з мінометів та артилерії”, — йдеться в повідомленні.
У Есманській громаді по околиці одного із сіл громади росіяни били з артилерії. Там зафіксували 9 “прильотів”. Крім того, внаслідок першого обстрілу відбулося загоряння поля з кукурудзою.
У Білопільській громаді по території громади ворог бив з мінометів — 32 “прильотів” та артилерії — 1 “приліт”.
У Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл з САУ. На місці було 4 “прильоти”. Водночас у Миропільській громаді був обстріл з мінометів — 4 “прильоти”.
Крім того, у Новослобідській громаді ворог здійснив артобстріл. За даними ОВА, було 10 “прильотів” та мінометний обстріл — 4 “прильоти”.
Згідно з повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
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