Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Facebook.

“І мертві, і живі, і ненароджені — для усіх українців ворог — то Росія. Бо вона зачепила кожного за час свого існування. Росіяни продовжують розбивати цвинтарі на Сумщині. Сьогодні під ударом опинилося Миропілля”, — зазначив Живицький.

За його словами, росіяни відкрили вогонь по житловим кварталам селища близько 5:30 ранку. Також внаслідок обстрілу, розбито вщент понад 10 могил на місцевому цвинтарі, пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори.

Голова ОВА додав, що чималих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств: “У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка. Кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення”, — йдеться в повідомленні. Зазначається, що у місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовано на зиму для тварин.

На місці вже працюють аварійні служби, а за кілька годин відновлять електропостачання. Перебої з мобільним зв’язком у громаді — тимчасові.