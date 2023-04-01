Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
Зазначається, що Есманську громаду ворог обстрілював громаду з САУ. Там зафіксовано 7 “прильотів”.
У Білопільській громаді з території РФ був обстріл з міномета – 29 “прильотів”. Також місцева влада повідомила про обстріл з АГС — 10 пострілів.
“На щастя, без наслідків”, — йдеться в повідомленні ОВА.
За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Водночас підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.
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