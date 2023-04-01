Протягом 1 квітня російські військові здійснили обстріли територій Білопільської та Есманської громад Сумської області з САУ, мінометів та АГС (автоматичного гранатомета).

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

Зазначається, що Есманську громаду ворог обстрілював громаду з САУ. Там зафіксовано 7 “прильотів”.

У Білопільській громаді з території РФ був обстріл з міномета – 29 “прильотів”. Також місцева влада повідомила про обстріл з АГС — 10 пострілів.

“На щастя, без наслідків”, — йдеться в повідомленні ОВА.

За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Водночас підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.