26 листопада військові РФ знову завдали ударів по території Сумської області. Цього разу атака прийшлася на прикордонне село Білопільської громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади.

Там ворог використав станковий гранатомет АГС-17. Як уточнив голова ОВА, 20 боєприпасів зірвалися на нашій території. Втім, на щастя, обійшлося без руйнувань: “Дякую нашим захисникам та захисницям!”, — додав він.

Сумська область щоденно потерпає від російських обстрілів. Нагадаємо, що лише 25 листопада окупанти обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади: “Загалом було 74 “прильоти” на прикордонні”, — додав Живицький.