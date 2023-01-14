Про це повідомив заступник керівника Офісу Президентка Кирило Тимошенко у Telegram.
“Прикордонні райони області обстріляли з території РФ. Окупанти застосували міномети та артилерію”, — йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, через ворожу атаку осколкове поранення отримав один місцевий мешканець.
Він запевнив, що йому надається медична допомога. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних будинки.
Також, як сказав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, в області поступово відновлюють постачання електроенергії, там де вона була вимкнена.
- Сьогодні, 14 січня, російські війська здійснили черговий масований обстріл по всій території України. Внаслідок чого окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення.
- Російська Федерація під виглядом спільних навчань російських та білоруських військ нарощує авіаційне угруповання в республіці Білорусь.
- 14 січня російські військові завдали удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.
- Сьогодні, 14 січня росіяни здійснили удари по Дніпру, Кривому Рогу та Нікопольському району області. Станом на 20:56 вечора кількість загиблих зросла до 64.