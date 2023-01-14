14 січня російські військові обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії. Внаслідок чого постраждала одна особа.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президентка Кирило Тимошенко у Telegram.

“Прикордонні райони області обстріляли з території РФ. Окупанти застосували міномети та артилерію”, — йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, через ворожу атаку осколкове поранення отримав один місцевий мешканець.

Він запевнив, що йому надається медична допомога. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних будинки.

Також, як сказав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, в області поступово відновлюють постачання електроенергії, там де вона була вимкнена.