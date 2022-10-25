Російські військові обстріляли з міномета прикордоння Сумської області. Протягом 30 хвилин там зафіксували 10 "приходів".

Про це повідомляє оперативне командування “Північ” у Facebook.

Російсько-окупаційні війська обстріляли з міномета прикордоння Сумської області. З 09:35 до 10:00 спостерігачі зафіксували 10 “приходів”, імовірно з міномета 120 мм, в районі Рожковичів.

Також зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Водночас інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Зауважимо, що Сумська область майже щоденно потерпає від обстрілів з боку російських військ.