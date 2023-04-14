Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Facebook.
Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади. Там вони били з мінометів — 2 прильоти.
Крім того, з ворожого БпЛА по місту Середино-Буда відбулося скидання шести вибухових пристроїв типу ВОГ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі: “На щастя, без людських жертв”, — додали в ОВА.
- Близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300.
- Станом на вечір 14 квітня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу міста Слов’янськ на Донеччині зросла до 5.
- За добу російські армійці обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та дитячі садки.