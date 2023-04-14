Сьогодні, 14 квітня російські війська завдали ударів з мінометів по Середино-Будській громаді Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади. Там вони били з мінометів — 2 прильоти.

Крім того, з ворожого БпЛА по місту Середино-Буда відбулося скидання шести вибухових пристроїв типу ВОГ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі: “На щастя, без людських жертв”, — додали в ОВА.