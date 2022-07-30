Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Після 15:00 росіяни завдали удару із самохідних артилерійських установок по Великописарівській громаді, там зафіксовано 12 влучань. Згодом, після 16:00 стався мінометний обстріл по Білопільській громаді, 18 “прильотів”.
Після 17:00 стався артобстріл, 7 влучань. Також після 20:00 був ще одни обстріл, де зафіксували близько 8 влучань, а опісля окупанти вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді, 36 “прильотів”.
За його словами, дані про руйнування та постраждалих людей внаслідок обстрілів зараз уточнюють.
- Нагадаємо, що у Сумській області за добу двічі підірвалися на мінах мирні жителі, один чоловік загинув, ще четверо – поранені.
- Також протягом доби 16 липня росіяни неодноразово обстрілювали територію Сумської області з різного виду озброєння. Зокрема з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
- Зранку 15 липня 2022 року, в Сумській області між селами Басівка та Юнаківка на міні підірвалося авто з двома цивільними. Один чоловік загинув на місці, інший — з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні.