Протягом 30 липня російські військові знову обстрілювали територію Сумської області. Внаслідок чого в регіоні сталося 80 "прильотів".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Після 15:00 росіяни завдали удару із самохідних артилерійських установок по Великописарівській громаді, там зафіксовано 12 влучань. Згодом, після 16:00 стався мінометний обстріл по Білопільській громаді, 18 “прильотів”.

Після 17:00 стався артобстріл, 7 влучань. Також після 20:00 був ще одни обстріл, де зафіксували близько 8 влучань, а опісля окупанти вдарили з артилерії по Середино-Будській громаді, 36 “прильотів”.

За його словами, дані про руйнування та постраждалих людей внаслідок обстрілів зараз уточнюють.