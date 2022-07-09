Протягом 9 липня 2022 року російські військові обстрілювали три громади Сумської області. Внаслідок чого 5 мешканців регіону зазнали поранень.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

У Шалигінській громаді майже опівдні пролунало 6 вибухів. Росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. Також у той же часовий проміжок вони випустили 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Ввечері, о 18:30 росіяни так само випустили ще 12 ракет, а після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню.

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади військові РФ відкрили мінометний вогонь. Як зазначив, Живицький троє людей поранені.

Вже ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді, а о другій годині ще 4. Ближче до 14:30 — ще 7 мінометних “приходів”.