Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
У Шалигінській громаді майже опівдні пролунало 6 вибухів. Росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. Також у той же часовий проміжок вони випустили 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.
Ввечері, о 18:30 росіяни так само випустили ще 12 ракет, а після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню.
Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади військові РФ відкрили мінометний вогонь. Як зазначив, Живицький троє людей поранені.
Вже ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді, а о другій годині ще 4. Ближче до 14:30 — ще 7 мінометних “приходів”.
- У Донецькій області російські військові продовжують вести активні обстріли по всій лінії фронту та по містах у відносному тилу. Внаслідок чого щонайменше троє цивільних загинули.
- Також 9 липня у Маріуполі пролунало два вибухи – в районі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та “Азовсталі”. Внаслідок чого загинуло та постраждало кілька росіян.
- Зранку 9 липня, російські військові запустили по Миколаєву 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. Проте, за словами міського голови, “обійшлось без жертв”.