Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, після опівночі ворог скинув вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Краснопільської громади: “Решта ночі була без обстрілів. Віримо в наших захисників і захисниць!”, – додав Живицький.
Нагадаємо, що протягом 21 грудня росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.
По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, три прильоти. Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню: “Було 20 прильотів. Люди не постраждали”, – повідомляв голова ОВА.
- У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з “Ураганів”, “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.
- Протягом 21 грудня військові РФ вбили двох мирних мешканців у Торецьку та одного у Бахмуті.
- Протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.