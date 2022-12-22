В ніч на 22 грудня російські військові скинули вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, після опівночі ворог скинув вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Краснопільської громади: “Решта ночі була без обстрілів. Віримо в наших захисників і захисниць!”, – додав Живицький.

Нагадаємо, що протягом 21 грудня росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.

По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, три прильоти. Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню: “Було 20 прильотів. Люди не постраждали”, – повідомляв голова ОВА.