2 липня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Сумську область зі своєї території. У такий спосіб, протягом дня ворог тричі вів мінометний вогонь по громадах Шосткинського району.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Він заявив, що зранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді, унаслідок чого там зафіксували 12 “прильотів”. Згодом вдень по Есманьській громаді росіяни завдали 5 ударів із мінометів.

Ввечері мінометний обстріл стався в Шалигінській громаді. На місці зафіксували 14 ударів. За словами голови ОВА, постраждалих та руйнувань на цих територіях немає.

Варто зауважити, що війська РФ обстрілюють прикордонні області України щоденно. За даними Державної прикордонної служби, росіяни роблять це задля демонстрації сил та відволікання українських захисників.