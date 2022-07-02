Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Він заявив, що зранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді, унаслідок чого там зафіксували 12 “прильотів”. Згодом вдень по Есманьській громаді росіяни завдали 5 ударів із мінометів.
Ввечері мінометний обстріл стався в Шалигінській громаді. На місці зафіксували 14 ударів. За словами голови ОВА, постраждалих та руйнувань на цих територіях немає.
Варто зауважити, що війська РФ обстрілюють прикордонні області України щоденно. За даними Державної прикордонної служби, росіяни роблять це задля демонстрації сил та відволікання українських захисників.
- Також протягом середи, 29 червня, російські окупанти обстріляли декілька громад у Сумській області поблизу українсько-російського кордону. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблий та поранені.
- Раніше протягом всього дня, 28 червня, російські окупанти обстрілювали прикордонні з РФ населені пункти у Сумській області. Не обійшлось без жертв.
- За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, протягом понеділка, 27 червня, прикордонні райони області були понад 40 разів обстріляні з території РФ.