Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, а також пресслужба оперативне командування “Північ” у Telegram.
Зазначається, що починаючи з вечора до ранку російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області. Так, близько 22:00 вівторка російський Су-35 випустив по селищу Свеса дві авіабомби. Попередньо, йдеться про КАБ-500.
Ворог цілив по навчальному закладу та підприємству. Внаслідок удару пошкоджене підприємство. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Також вранці середи в районі Нововасилівки та Червоного було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномета 120 мм.
Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.
- Внаслідок нічного масштабного обстрілу України були зафіксовані ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.
- Вночі війська РФ завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. Втім, минулося без постраждалих.