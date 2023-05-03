У ніч на 3 травня російський винищувач Су-35 завдав авіаудар по підприємству в селищі Свеса Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, а також пресслужба оперативне командування “Північ” у Telegram.

Зазначається, що починаючи з вечора до ранку російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області. Так, близько 22:00 вівторка російський Су-35 випустив по селищу Свеса дві авіабомби. Попередньо, йдеться про КАБ-500.

Ворог цілив по навчальному закладу та підприємству. Внаслідок удару пошкоджене підприємство. Наразі інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Також вранці середи в районі Нововасилівки та Червоного було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномета 120 мм.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.