Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, протягом дня окупанти обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів. Зокрема, росіяни атакували Білопільську громаду із мінометів. Там зафіксовано 20 “прильотів”.

Також по Есманьській громаді окупанти “вели вогонь теж із мінометів”. Як зазначив Живицький там було 7 “прильотів”.

Голова ОВА додав, що обійшлося без постраждалих та руйнувань.