Про це повідомив голова Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, у Шалигинській громаді противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Там було 8 “прильотів”.

Водночас в Юнаківській громаді противник випустив 40 російських мін 120 мм калібру, які розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Також раніше, 8 грудня, у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лише те, що їх у цей момент не було вдома, додав Живицький.