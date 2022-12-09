Про це повідомив голова Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, у Шалигинській громаді противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Там було 8 “прильотів”.
Водночас в Юнаківській громаді противник випустив 40 російських мін 120 мм калібру, які розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Також раніше, 8 грудня, у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лише те, що їх у цей момент не було вдома, додав Живицький.
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