Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів — 15 “прильотів” та реактивної системи залпового вогню “Град” — “15 прильотів”. Зазначається, що там пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.
Водночас у Білопільській громаді ворог ударив із мінометів. На місці зафіксовано 14 “прильотів”. Також внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.
По Краснопільській громаді окупанти здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 “прильотів”, а згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.
Живицький запевнив, що у всіх випадках минулося без жертв та постраждалих.
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