Протягом 13 січня росіяни завдали 55 ударів по прикордонню Сумської області. Ворог використав різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів — 15 “прильотів” та реактивної системи залпового вогню “Град” — “15 прильотів”. Зазначається, що там пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.

Водночас у Білопільській громаді ворог ударив із мінометів. На місці зафіксовано 14 “прильотів”. Також внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

По Краснопільській громаді окупанти здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 “прильотів”, а згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.

Живицький запевнив, що у всіх випадках минулося без жертв та постраждалих.