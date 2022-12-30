Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Миропільську громаду росіяни обстріляли тричі із мінометів та артилерії. Загалом там було 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа, дитсадок, клуб та котельня.

Водночас по Білопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів, 10 “прильотів”: “Вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату: майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар”, — додав Живицький.

По Краснопільській громаді противник бив з артилерії, “Градів” та мінометів. Голова ОВА уточнив, що загалом було 78 “прильотів”. Також росіяни скинули вибухівку із безпілотника.

“Есманьська громада: ворог обстріляв прикордоння зі стрілкової зброї, 20 кулеметних черг. По Шалигинській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 12 прильотів. У всіх випадках люди не постраждали”, — йдеться в повідомленні.