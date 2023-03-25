Вчора, 25 березня, російські військові здійснили обстріли шести громад Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

Зазначається, що по Зноб-Новгородській громаді росіяни гатили з мінометів. Там було зафіксовано 10 “прильотів”. По Есманьській громаді ворог також здійснив мінометний обстріл, на місці було 4 “прильоти”.

Крім того, й на територію Краснопільської громади ворог скинув 7 мін.

Водночас по Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл з АГС та артилерійський обстріл з САУ.

По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл — зафіксовано 2 “прильоти”. На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл — 2 “прильоти”.

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За даними ОВА, в усіх випадках минулося без втрат та руйнувань.

“За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 24 березня війська РФ здійснили обстріл території Есманської та Миропільської громад з мінометів та ствольної артилерії.