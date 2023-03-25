Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.
Зазначається, що по Зноб-Новгородській громаді росіяни гатили з мінометів. Там було зафіксовано 10 “прильотів”. По Есманьській громаді ворог також здійснив мінометний обстріл, на місці було 4 “прильоти”.
Крім того, й на територію Краснопільської громади ворог скинув 7 мін.
Водночас по Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл з АГС та артилерійський обстріл з САУ.
По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл — зафіксовано 2 “прильоти”. На території Середино-Будської громади зафіксовано мінометний обстріл — 2 “прильоти”.
За даними ОВА, в усіх випадках минулося без втрат та руйнувань.
Нагадаємо, що 24 березня війська РФ здійснили обстріл території Есманської та Миропільської громад з мінометів та ствольної артилерії.
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