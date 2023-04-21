Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.
Зазначається, що по околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив з артилерії, зафіксовано 4 “прильоти”. Там унаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа, а також пошкоджено приміщення школи.
По території Шалигинської громади окупанти здійснили артилерійський обстріл. Загалом було 8 “прильотів”.
Водночас по території Білопільської громади росіяни здійснили 7 обстрілів. Там били з гранатометів (69 “прильотів”) та мінометів (29 “прильотів”).
У Новослобідській громаді був артобстріл. На місці зафіксовано 4 “прильоти”.
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