Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

Зазначається, що по околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив з артилерії, зафіксовано 4 “прильоти”. Там унаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа, а також пошкоджено приміщення школи.

По території Шалигинської громади окупанти здійснили артилерійський обстріл. Загалом було 8 “прильотів”.

Водночас по території Білопільської громади росіяни здійснили 7 обстрілів. Там били з гранатометів (69 “прильотів”) та мінометів (29 “прильотів”).

У Новослобідській громаді був артобстріл. На місці зафіксовано 4 “прильоти”.