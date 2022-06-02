Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади”, йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, один будинок “зруйнований вщент” через потрапляння ракети. Також ще кілька будинків пошкоджені.
Згідно з попередньою інформацією, щонайменше троє людей поранені. Усі — цивільні мешканці Краснопілля. Наразі вони перебувають у лікарні. На місці подій працюють рятувальники.
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- Також очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 червня російські загарбники укотре здійснили обстріл регіону.
- Станом на початок 99-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, найактивніші наступальні дії ворога тривають у Донецькій та Луганській областях. Окрім цього, окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в інших українських регіонах.