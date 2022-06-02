Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади”, йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, один будинок “зруйнований вщент” через потрапляння ракети. Також ще кілька будинків пошкоджені.

Згідно з попередньою інформацією, щонайменше троє людей поранені. Усі — цивільні мешканці Краснопілля. Наразі вони перебувають у лікарні. На місці подій працюють рятувальники.