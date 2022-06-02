Сьогодні військові РФ здійснили 3 ракетні удари по Краснопільській громаді, що в Сумській області. Унаслідок обстрілів щонайменше троє людей поранено. Також кілька будинків зазнали руйнувань, один із них зруйновано повністю.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади”, йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, один будинок “зруйнований вщент” через потрапляння ракети. Також ще кілька будинків пошкоджені.

Згідно з попередньою інформацією, щонайменше троє людей поранені. Усі — цивільні мешканці Краснопілля. Наразі вони перебувають у лікарні. На місці подій працюють рятувальники.