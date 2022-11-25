25 листопада окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області. Під атакою опинилися Зноб-Новгородська та Шалигинська громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, протягом 25 листопада росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади: “Загалом було 74 “прильоти” на прикордонні”, — додав Живицький.

Зноб-Новгородську громаду військові РФ обстріляли з АГС-17 “Полум’я”. Там було 70 “прильотів” на околицях одного із сіл.

Водночас по Шалигинській громаді армійці РФ відкривали вогонь із РСЗВ. За попередньою інформацією 4 “прильоти”: “В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань”, — написав голова ОВА.