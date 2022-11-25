Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, протягом 25 листопада росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади: “Загалом було 74 “прильоти” на прикордонні”, — додав Живицький.
Зноб-Новгородську громаду військові РФ обстріляли з АГС-17 “Полум’я”. Там було 70 “прильотів” на околицях одного із сіл.
Водночас по Шалигинській громаді армійці РФ відкривали вогонь із РСЗВ. За попередньою інформацією 4 “прильоти”: “В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань”, — написав голова ОВА.
- Росія вже витратила значну кількість своїх ракет, завдаючи ударів по території України. Водночас окупанти продовжують створювати нові ракети.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Росія має достатньо ракет С300 для щонайменше 3-4 масованих ударів по Україні, цими ж ракетами вона зараз атакує східні області.