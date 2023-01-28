Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
“По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією — авіаційний”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару по території Середино-Буди Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку. Також окупанти пошкодили будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку, вікна та пошкоджено вікна в приватних будинках.
В ОВА додали, що наслідки удару уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, що 28 січня внаслідок ранкового ракетного удару по житловому сектору у Костянтинівці 14 людей отримали поранення. Крім того, 3 жителів загинули.
- За останній час Міністерство оборони України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів.
- Ворожа армія продовжує зазнавати втрат. Так, за даними військових днями до лікарні окупованого Токмака привезли до 50 поранених бійців російського війська.