Сьогодні, 28 січня, росіяни завдали удару по місту Середино-Буда на Сумщині. Внаслідок чого постраждав спорткомплекс, дитсадок та приватні будинки.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

“По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією — авіаційний”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару по території Середино-Буди Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку. Також окупанти пошкодили будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку, вікна та пошкоджено вікна в приватних будинках.

В ОВА додали, що наслідки удару уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 28 січня внаслідок ранкового ракетного удару по житловому сектору у Костянтинівці 14 людей отримали поранення. Крім того, 3 жителів загинули.