Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
10 жовтня у Сумській області було понад 50 “приходів” за день по прикордонню. Зазначається, що росіяни запустили 6 мін по Краснопільській громаді. За словами Живицького, там обійшлося без наслідків.
Під час ракетної атаки близько 10 ранку в Конотопському районі росіяни знищили об’єкт інфраструктури. Тривають аварійні роботи. Травмовані два працівники підприємства та рятівник ДСНС.
Також з 13 години ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі – із крупнокаліберного кулемета з території Росії. Водночас зафіксовано 5 “приходів” з САУ по одному з сіл Краснопільської громади – близько 15 години.
- За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.
- Вранці 10 жовтня російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва. У центрі столиці руйнувань зазнали зокрема, парк Шевченка та дитячий майданчик.
- 10 жовтня Росія завдала масованого обстрілу по Україні, випустивши десятки ракет та дронів. Згідно з оновленими даними, внаслідок злочинних дій окупантів загинуло 19 осіб, ще 105 – поранені.