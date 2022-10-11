Внаслідок російських обстрілів у Сумській області загинула людина, ще четверо – отримали поранення. Крім того, під час аварійних робіт травмувалися три людини.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

10 жовтня у Сумській області було понад 50 “приходів” за день по прикордонню. Зазначається, що росіяни запустили 6 мін по Краснопільській громаді. За словами Живицького, там обійшлося без наслідків.

Під час ракетної атаки близько 10 ранку в Конотопському районі росіяни знищили об’єкт інфраструктури. Тривають аварійні роботи. Травмовані два працівники підприємства та рятівник ДСНС.

Також з 13 години ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі – із крупнокаліберного кулемета з території Росії. Водночас зафіксовано 5 “приходів” з САУ по одному з сіл Краснопільської громади – близько 15 години.