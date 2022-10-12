Сьогодні, 12 жовтня, російські загарбники обстріляли Сумську область, внаслідок чого у Сумському і Шосткинському районах відбулося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні, 12 жовтня, станом на 7 ранку в Сумській області без електропостачання лишалися 247 споживачів.

Проте після ще двох ворожих обстрілів з артилерії по об’єктах інфраструктури аварійне відключення електроенергії відбулося у Сумському і Шосткинському районах.

“Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору”, – зазначив Дмитро Живицький.

Крім того, раніше він повідомляв, що ніч у Сумській області минула спокійно, проте зранку ворог продовжив обстрілювати прикордоння області.

Відтак з 8 години ранку по околиці Миропілля був артобстріл – 14 прильотів, ймовірно САУ 122 мм. Натомість з 08:20 по околиці м. Середина-Буда росіяни теж завдали ударів з артилерії – було 12 прильотів.