Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, сьогодні, 12 жовтня, станом на 7 ранку в Сумській області без електропостачання лишалися 247 споживачів.
Проте після ще двох ворожих обстрілів з артилерії по об’єктах інфраструктури аварійне відключення електроенергії відбулося у Сумському і Шосткинському районах.
“Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору”, – зазначив Дмитро Живицький.
Крім того, раніше він повідомляв, що ніч у Сумській області минула спокійно, проте зранку ворог продовжив обстрілювати прикордоння області.
Відтак з 8 години ранку по околиці Миропілля був артобстріл – 14 прильотів, ймовірно САУ 122 мм. Натомість з 08:20 по околиці м. Середина-Буда росіяни теж завдали ударів з артилерії – було 12 прильотів.
- Російські загарбники масовано обстріляли Авдіївку у Донецькій області, внаслідок чого 7 осіб загинуло та 8 поранено.
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- Вночі 12 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. У сторону міста загалом було випущено 7 ракет.