Увечері 2 січня 2023 року військові РФ завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом там було 42 “прильоти”. Водночас по Шалигинській громаді окупанти били із мінометів. Зафіксовано 3 “прильоти”.

Великописарівську громаду, як зазначив Живицький, противник обстріляв із гелікоптера Мі-24: “На нашій території вибухнули 5 ракет типу НУРС”, — додав голова ОВА.

У Білопільській громаді росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 “прильотів”. Згідно з даними ОВА внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.