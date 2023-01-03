Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом там було 42 “прильоти”. Водночас по Шалигинській громаді окупанти били із мінометів. Зафіксовано 3 “прильоти”.
Великописарівську громаду, як зазначив Живицький, противник обстріляв із гелікоптера Мі-24: “На нашій території вибухнули 5 ракет типу НУРС”, — додав голова ОВА.
У Білопільській громаді росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 “прильотів”. Згідно з даними ОВА внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.
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