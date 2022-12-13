Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, 12 грудня, після 22 години військові РФ з артилерії обстріляли Середино-Будську громаду.
Зазначається, що 11 снарядів розірвалися на території області. Крім того, обстріл пошкодив багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач.
Решта ночі та ранок в Сумській області були спокійними, запевнив Живицький.
- Військові РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Минулої доби обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.
- Протягом 12 грудня російські військові вбили троє жителів Херсонської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.