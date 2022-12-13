12 листопада російські військові з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, 12 грудня, після 22 години військові РФ з артилерії обстріляли Середино-Будську громаду.

Зазначається, що 11 снарядів розірвалися на території області. Крім того, обстріл пошкодив багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач.

Решта ночі та ранок в Сумській області були спокійними, запевнив Живицький.