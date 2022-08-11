Зображення: telegram/Національна поліція України

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Військові РФ здійснили обстріли Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Загалом нараховано – 164 удари.

Російські армійці обстріляли: м. Ворожба, м. Білопілля, с. Грабовське, с. Рясне, с. Мезенівка, с. Славгород, с. Радьківка, с. Іскрисківщина, с. Безсалівка, с. Павлівка, с. Бруски, с. Бунякине, та с. Чернацьке.

За попередньою інформацією, обстріли здійснювалися з мінометів, реактивної системи залпового вогню “Град”, ствольної артилерії та самохідної артилерійської установки (САУ.)

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 5 приватних будинків, 1 автомобіль, а також трубу газової мережі.

Зображення: telegram/Національна поліція України

Окрім того, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що минула ніч і нинішній ранок на Сумщині були неспокійними.

“Росіяни обстрілювали прикордонні громади Сумської області: Середино-Будську, Краснопільську та Миколаївську”, – зазначив Дмитро Живицький.

Також він додав, що сьогодні зранку росіяни обстрілювали з мінометів Миколаївську громаду Сумської області. Нині в області теж гучно.