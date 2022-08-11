За минулу добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено газопровід.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Військові РФ здійснили обстріли Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Загалом нараховано – 164 удари.

Російські армійці обстріляли: м. Ворожба, м. Білопілля, с. Грабовське, с. Рясне, с. Мезенівка, с. Славгород, с. Радьківка, с. Іскрисківщина, с. Безсалівка, с. Павлівка, с. Бруски, с. Бунякине, та с. Чернацьке.

За попередньою інформацією, обстріли здійснювалися з мінометів, реактивної системи залпового вогню “Град”, ствольної артилерії та самохідної артилерійської установки (САУ.)

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 5 приватних будинків, 1 автомобіль, а також трубу газової мережі.

Окрім того, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що минула ніч і нинішній ранок на Сумщині були неспокійними.

“Росіяни обстрілювали прикордонні громади Сумської області: Середино-Будську, Краснопільську та Миколаївську”, – зазначив Дмитро Живицький.

Також він додав, що сьогодні зранку росіяни обстрілювали з мінометів Миколаївську громаду Сумської області. Нині в області теж гучно.