Вранці 3 березня 2023 року російські військові завдали удару по селу Старикове Шосткинського району Сумської області. Там на власному городі від смертельного поранення загинув пенсіонер.

Про це повідомили пресслужба Сумської обласної прокуратури, а також пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що військові РФ вдарили по селу Старикове Шосткинського району. Внаслідок атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік.

Він знаходився на городі поблизу свого будинку.

Обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріл вівся з території країни-агресора.