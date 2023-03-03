Про це повідомили пресслужба Сумської обласної прокуратури, а також пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що військові РФ вдарили по селу Старикове Шосткинського району. Внаслідок атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік.
Він знаходився на городі поблизу свого будинку.
Обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Обстріл вівся з території країни-агресора.
- Вночі російські окупаційні війська підірвали основний міст, який з’єднував Бахмут із сусіднім селом Хромове.
- Протягом четверга, 2 березня, російські окупаційні війська обстріляли три райони у Харківській області. Загинула одна жінка.
- В одному з районів виконання завдань військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс “Картограф”.