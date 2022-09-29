Про це він написав у своєму Telegram.
“На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську “пташку”. Відтак уточнив, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Суми” – “мінус один російський “Орлан-10”, який перетнув кордон України.
Він подякував військовим за захист кордонів та безпеки громадян.
Вранці Живицький заявляв, що ввечері 28 вересня, близько 22 години ворог бив по території Середино-Будської громади із самохідної артилерійської установки та мінометів. Усього було зафіксовано 10 “прильотів”. Обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, що росіяни почали активно використовували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В оперативному командуванні “Південь” розповіли, як визначити та врятуватися від апарата.
- В Україні триває 218-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 58,5 тисячі російських загарбників.
- Станом на початок 218-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.