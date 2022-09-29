Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що 29 вересня українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10" зі стрілецької зброї.

Про це він написав у своєму Telegram.

“На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську “пташку”. Відтак уточнив, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Суми” – “мінус один російський “Орлан-10”, який перетнув кордон України.

Він подякував військовим за захист кордонів та безпеки громадян.

Вранці Живицький заявляв, що ввечері 28 вересня, близько 22 години ворог бив по території Середино-Будської громади із самохідної артилерійської установки та мінометів. Усього було зафіксовано 10 “прильотів”. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що росіяни почали активно використовували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В оперативному командуванні “Південь” розповіли, як визначити та врятуватися від апарата.