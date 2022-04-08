Про це Живицький написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на Сумщині більше немає російських військових. Наразі у місті працюють рятувальники та вибухотехніки, які розміновують область, тому часто можна почути звуки вибухів.

Очільник Сумщини наголосив, що територія залишається небезпечною через замінування, яких досить багато. Рятувальники ще не встигли перевірити всі території, тому Дмитро Живицький закликає оминати узбіччя та лісові дороги.

Також людей просять не підходити до знищеної ворожої техніки чи місць, де була стоянка російських окупантів.