Про це Живицький написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, на Сумщині більше немає російських військових. Наразі у місті працюють рятувальники та вибухотехніки, які розміновують область, тому часто можна почути звуки вибухів.
Очільник Сумщини наголосив, що територія залишається небезпечною через замінування, яких досить багато. Рятувальники ще не встигли перевірити всі території, тому Дмитро Живицький закликає оминати узбіччя та лісові дороги.
Також людей просять не підходити до знищеної ворожої техніки чи місць, де була стоянка російських окупантів.
“Знаю, що там все жахливо. Проте поки що не час для прибирання. Спочатку – розмінування”, – написав Живицький.
- Нагадаємо, очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що у Конотопському районі вже знайдено тіла трьох цивільних, котрих закатували російські окупанти.
- Відомо, що після звільнення міста Тростянець, яке майже місяць було окуповане російськими солдатами, виявили безліч замінованих об’єктів. Зокрема, росіяни замінували навіть місцеве кладовище.