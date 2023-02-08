8 лютого у своєму вступному слові на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Україну "ніколи більше не залишать вразливою для атаки".

Про це інформує CNN.

Виступаючи на фоні танку Challenger 2 у Дорсеті, Сунак запевнив у зміцненні Києва у довгостроковій перспективі.

Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але зміцнити Україну в довгостроковій перспективі”.

За його словами, українські екіпажі, які минулого тижня прибули до Великої Британії, наступного місяця навчатимуться використовувати танки Challenger 2 “для захисту суверенної території України”. Він також зазначив, що Лондон погодився розширити свою навчальну програму, за якою, за словами Сунака, за минулі шість місяців було підготовлено 10 000 військовослужбовців.

Британський прем’єр також наголосив, що Сполучене Королівство “прискорить постачання обладнання”, щоб забезпечити досягнення України на лінії фронту в найближчі “дні і тижні, а не роки”.

Президент Зеленський під час пресконференції подякував Сунаку та британському народу за підтримку України.

Сьогодні дуже ясно, що ми стоїмо разом з Великою Британією, – сказав Зеленський. Дякую всім людям у Великій Британії, дякую за ці 350 днів єдності. Я також хочу подякувати всім нашим українським воїнам — кожному армійцю, сержанту, офіцеру, генералу, — додав Зеленський. Наша держава робить і робитиме все, щоб на передовій у нас було все по максимуму — максимум, що є в інших провідних країн. Україна буде серед тих країн, які мають усе, щоб захистити свій народ”.

Перед виступом Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими, які навчаються в Дорсеті на танках Challenger 2.

Зауважимо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які бойові літаки країна потенційно може передати Україні.