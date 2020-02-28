SuperDry, это один из тех брендов, о которых вы могли слышать, но который еще не успел приесться. При этом именно в этой марке вы найдете премиум-качество по адекватной стоимости.

Долгое время данный бренд выступал темной лошадкой хотя с самого своего относительно недавнего появления заимел широкую аудиторию почитателей. Что в нем такого особенного – одни вам скажут, что дело в своеобразном авангардизме в стиле, полном нестандартных решений и особенностей. Другие подчеркнут, что находят в нем классический кэжуал к которому так привыкли, и никогда не расставались бы в независимости от образа и мировоззрений. И все эти утверждения правдивы, ведь это один из немногих брендов, в котором каждый найдет что то свое. Это и современность, и спортивная классика, и вызывающий дизайн, и лаконичная простота образа. Но одно ясно точно, если вы однажды приобретаете одежду от SuperDry, вы становитесь ее заложником во всех позитивных смыслах. Ведь любая вещь должна иметь не только красивый внешний вид, но и быть достаточно практичной в разных житейских ситуациях.

SuperDry – одежда, которую действительно хочется носить

SuperDry именно такой, каким вы ожидаете увидеть качественный и стильный бренд. Все детали декора выполнены на высочайшем уровне и уникальны от модели к модели, хотя и имеют схожие элементы. Ткани, которые используются в пошиве, не только приятны на ощупь, они действительно прочные в отличии от популярной в производстве нынче материи, которая растягивается и теряет форму уже в первый месяц использования. А самое главное – цена в сегменте достаточно низкая по сравнению с прямыми конкурентами, которые подобрались к подобному уровню качества, но имеют более медийно успешное имя и признаны деятелями фэшн-индустрии, как эталонные. С SuperDry вы платите оправданную цену, чтобы получить все привилегии действительно брендовой вещи. Не по соображениям имени или статуса, а именно учитывая ее должные характеристики, а именно отменное качество во всех мелочах, начиная от материала, и заканчивая принтом, ее удобства и долговечности.

Но пусть наглядным для вас станет не скупое описание личных впечатлений, а реальная возможность опробовать все выше перечисленное на личном опыте. В магазине MD Fashion вы можете приобрести товары данной марки с гарантией подлинности по отличной цене. Удобная и быстрая доставка, полный ассортимент из последних коллекций, собранный в одном месте, и регулярные скидки на выбранные позиции. А еще можно подписаться на закрытую электронную рассылку, чтобы всегда узнавать самые свежие новости о поступлениях и грядущих распродажах первыми. Мы гарантируем, что данная марка определенно одна из тех немногих, с которыми стоит познакомится поближе каждому.