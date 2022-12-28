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Суперечка між Сербією та Косово загострюється, — США, ЄС та НАТО закликають до «стриманості»

Сполучені Штати, НАТО та Європейський Союз закликали до максимальної стриманості на півночі Косова, де 28 грудня влада закрила третій прикордонний пункт на тлі загострення суперечки з місцевими сербами.

Середа, 28 грудня 2022, 20:32
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Про це повідомляє Reuters.

Понад 20 років Косово було джерелом напруги між Заходом, який підтримував його незалежність, і Росією, яка підтримує Сербію в її зусиллях заблокувати членство Косова в міжнародних організаціях, зокрема й ООН.

Ми закликаємо всіх проявляти максимальну стриманість, вжити негайних заходів для беззастережної деескалації ситуації та утримуватися від провокацій, погроз чи залякувань”, – йдеться у спільній заяві ЄС і США.

Місія НАТО в Косові заявила, що підтримує діалог між усіма сторонами для послаблення напруженості з блокпостами та сутичками з поліцією.

27 грудня Сербія привела свою армію в стан найвищої бойової готовності.

У Кремлі, зі свого боку, спростували заяви про те, що Росія впливала на Сербію з метою дестабілізації Косова, заявивши, що Сербія просто “захищала права етнічних сербів”.

Колишнього серба-поліцейського, арешт якого викликав бурхливі протести сербської меншини Косова, буде звільнено з-під варти та поміщено під домашній арешт після запиту прокуратури, – повідомив Reuters речник суду першої інстанції в Приштині.

Мери етнічних сербів у північних муніципалітетах, а також місцеві судді та близько 600 поліцейських подали у відставку минулого місяця на знак протесту проти рішення косовського уряду. У липні цього року етнічні серби у Косово протестували через рішення влади перереєструвати з 1 серпня транспортні засоби та ідентифікаційні картки з сербських на косовські. Через мітинги уряд відтермінував рішення. Вже у грудні протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією. Інцидент стався на тлі зростання напруження між владою і сербською меншиною.

Раніше прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією. На його думку, таке відбувається через сповільнення війни в Україні.

Варто зауважити, що у серпні переговори між Сербією та Косовом за посередництва Європейського Союзу у Брюсселі завершилися без результатів. Після закінчення зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем та прем’єр-міністром Республіки Косово Альбіном Курті, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що “на жаль, сторонам не вдалось досягти угоди”.

Конфлікт між Сербією та Косовом вкотре загострився наприкінці липня, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи, які мають отримувати при в’їзді в регіон громадяни Сербії, а також перереєструвати автомобілі та замінити номерні автомобільні знаки, видані сербам, що проживають на півночі Косова. На знак протесту косовські серби звели барикади.

31 липня у Мітровиці на півночі Косова було чутно сирени повітряної тривоги, а місцеві ЗМІ повідомляли, що по всій території помічено велику присутність машин екстреної допомоги. У прикордонному місті Косова звучали постріли та сирени.

Пізніше влада в Приштині відклала введення нових правил до 1 вересня.

21 листопада Європейський Союз попередив про “ескалацію та насильство” після того, як Косово та Сербія не змогли дійти згоди під час екстрених переговорів щодо вирішення їхньої давньої суперечки з приводу автомобільних номерних знаків, які використовуються етнічними сербами в Косовому.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, зокрема Німеччина, а також США. Натомість Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає.

Косово оголосило незалежність від Сербії у 2008 році, через дев’ять років після 78-денної кампанії бомбардувань НАТО, яка витіснила сербські війська з колишньої провінції. Сербія, а також її ключові союзники, РФ та Китай, досі відмовляються визнати незалежність Косова та наполягають на захисті етнічних сербів, які складають близько 5 відсотків населення Косова (загальна кількість населення налічує 1,8 мільйона осіб).

Трохи менше половини сербського населення Косова проживає в чотирьох північних муніципалітетах, що межують із Сербією, і багато хто не бажає визнавати владу в столиці Косова, Приштині, воліючи жити так, ніби вони все ще є частиною Сербії.

Позицію Сербії поділяють РФ, більшість пострадянських держав, а також п’ять країн ЄС, Китай та Індія.

Сербія також прагне вступу до ЄС і у зв’язку з цим зобов’язалася нормалізувати відносини з Косовом. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС. Вступ Косова до ООН блокує РФ.

Довідка. Косово – частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 97 держав-членів ООН.

Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН. 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі. 2016 року підписано Угоду про асоціацію між Косовом та Європейським Союзом. Держава є потенційним кандидатом на вступ у ЄС.

Косово межує з Північною Македонією на півдні, Сербією на сході та півночі, Албанією на південному заході та Чорногорією на північному заході.

Албанська більшість (92%), що проживає в Косові, яка й вимагала незалежності, контролює всю територію краю, за винятком декількох громад, більшість в яких становлять серби.

Теги: блокпосты, вплив рф, напруга, Протистояння, Сербія, сутички, Косово

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